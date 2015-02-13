Боевики обстреляли из "Града" город Горняк на Донбассе, погибли три женщины
16:16, 13 февраля 2015Война
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Боевики на Донбассе продолжают обстреливать населенные пункты.
REUTERS
Город Горняк (территория Селидовского городского совета, Донецкая область) был обстрелян боевиками, по предварительным данным, погибли три женщины.
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Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«Боевики из "Града" обстреляли Горняк. Предварительно, погибли три женщины. Информация уточняется», - отметил Аброськин.
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