Генпрокурор засчитал застреленных на Майдане милиционеров к Небесной сотне

Луценко заявил, что среди Небесной сотни есть 18 погибших милиционеров.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко причислил застреленных на Майдане во время Революции достоинства милиционеров к Небесной сотне.

Читайте такжеВ ГПУ опровергли слова Луценко о завершении следствия по расстрелам на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, говоря о данных экспертизы, которые установили связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане.

«Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те – жертвы», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, одной из основных стратегий защиты экс-беркутовцев в Святошинском суде Киева является то, что во время противостояний 20 февраля в центре Киева были также застрелены и правоохранители, что, по убеждению адвокатов, опровергает утверждение стороны обвинения о мирном характере массовых акций участников Майдана.