Аласания заявил о приостановлении действия гранта для "Общественного" после его увольнения

Аласания считает, что президент Петр Порошенко не инициировал его увольнение с должности председателя правления Общественного вещания.

После увольнения Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания организация, которая спонсировала его, приостановила действие гранта.

Об этом Аласания сказал в интервью Dеutsche Welle.

«Изо всех сил стараемся делать текущую работу так же. Но так, уже где-то неделю, максимум десять дней, и все начнет падать. Например, дебаты. Сейчас организация, которая это спонсирует - речь идет о гранте от USAID, - просто приостановила действие гранта. Потому что они понимают, что они рискуют», - отметил он.

Аласания добавил, что времени осталось очень мало и проведение президентских дебатов на «Общественном» оказалось под огромным вопросом.

«Я уже не говорю о финотчете, который они не приняли. А без этого не может двигаться бюджет. Он не принят, и я не знаю, как работать дальше», - резюмировал Аласания.

Также Аласания считает, что президент Петр Порошенко не был инициатором его увольнения с должности председателя правления.

Как сообщал УНИАН, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвала контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией. Контракт был рассчитан на 4 года, Аласания вступил в должность 15 мая 2017 года.