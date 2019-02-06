Дочь Владимира Кличко живет с ним после разрыва боксера с невестой-предательницей - СМИ

Утверждается, что растить дочь Кличко помогает его мать.

В СМИ появилась информация, что 4-летняя дочь боксера Владимира Кличко и американской актрисы Хейден Панеттьери после их разрыва живет с папой.

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Об этом US Magazine рассказал источник, близкий к бывшей невесте Кличко.

СМИ пишут, что Панеттьери за последние полгода проводила с дочкой много времени. "Она понимает, что сейчас ребенку быть с ней - это не лучшая идея. Это печальная ситуация", - отметил источник.

Утверждается, что растить дочь Кличко помогает его мать.

Ранее СМИ писали, что американская актриса Хайден Панеттьери после разрыва с Владимиром Кличко оказалась не в лучшей компании. Новый бойфренд 29-летней звезды, Брайан Хикерсон, уже втянул ее в скандальную историю с пьянкой, дракой и вмешательством полиции.