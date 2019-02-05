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Синод ПЦУ назначил главу управления военного духовенства

21:54, 05 февраля 2019
Общество
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Сегодня было образовано православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека / фото УНИАН

Как сообщила пресс-служба ПЦУ, председателем Синодального управления военного духовенства утвержден митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн.

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Также с целью координации усилий Церкви по помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы, которые находятся на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации, была создана «Православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы».

Главой миссии назначен архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, в Киеве в Доме митрополита на территории Национального заповедника "София Киевская" под председательством митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля ПЦУ Епифания состоялось первое заседание

синода Православной церкви Украины.

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Теги: #ПЦУ