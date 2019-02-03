В Святой Софии интронизировали Епифания: трансляция церемонии

На торжественную церемонию прибыли константинопольские иерархи и ведущие украинские политики.

В столичном соборе Святой Софии началась интронизация предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания.

Читайте такжеТрудно спрогнозировать, когда ПЦУ признают другие поместные церкви - Епифаний

Как передает корреспондент УНИАН, церемония началась около 9.00 во время божественной литургии.

На мероприятие также прибыл президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой, представители Кабинета министров Украины, политических партий и общественных групп.

Как известно, интронизация - это торжественное богослужение, во время которого осуществляется возведение новоизбранного предстоятеля церкви на его кафедру.

Журналист Соня Кошкина в Telegram сообщила, что в торжественной церемонии принимают участие константинопольские иерархи и верховное духовенство, а также политики.

«В Софию приехали Президент, Юлия Тимошенко, Андрей Садовой, некоторые народные депутаты и члены КМУ. Учитывая небольшую вместительность Собора, приглашённых не много - около 150 человек», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.