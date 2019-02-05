Ивано-Франковские патрульные заподозрили местное управление полиции в коррупции (видео)

Местное руководство полиции запретило журналистам снимать бокс, где копы сами моют машины, назвав его "стратегическим объектом".

Коррупцию в рядах полиции заподозрили ивано-франковские патрульные, которые случайно узнали, что мыть и чистить свои служебные автомобили они могут на автосервисе, и эти услуги уже давно оплачивает государство.

Но, говорят копы, годами вынуждены собственноручно отмывать машины в боксе на территории управления, говорится в сюжете ТСН.

Глубокой ночью во время затишья между вызовами, патрульные не отдыхают: в боксе на территории управления собственноручно моют свой служебный автомобиль. И так - почти каждую ночь. "Мы все какие-то культурные люди и хотим выезжать в город на нормальных чистых машинах", - говорит патрульный Назарий Кишак.

Несколько месяцев назад патрульные узнали, что мыть служебные машины и даже делать химчистку салона они могут на сервисе, и за эти услуги уже заплатило государство.

Михаил Грицишин на службе от начала создания патрульной полиции. Уверяет, что ни разу в автосервис не ездил: "Когда мы пришли на службу три года назад, нам сказали мыть машины. Без вопросов - моем".

Куда годы уходят деньги, предусмотренные на мытье патрульных автомобилей, копы от своего руководства, говорят, ответа так и не получили. Следовательно 40 сотрудников пишут рапорт в Киев.

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"Мы же не в частной фирме работаем, а в правоохранительных органах. И здесь не должно быть такое", - говорит патрульный Александр Точенников.

В рапорте сотрудников - клевета, - уверяет главный полицейский области. Тендер на обслуживание служебных автомобилей проводили в столичном департаменте. Туда же идут и все отчеты от частного предпринимателя по выполнению работ.

В прошлом году на мойку и химчистку заложили около 80 тысяч гривень. То есть каждый экипаж за государственные деньги должен один раз в год сделать химчистку салона и 10 раз помыть авто.

"Я не даю команды патрульным мыть машины у нас на мойке. Они туда ездят самостоятельно, по своему желанию. Потому что предприятие, которое нас обслуживает, там один мойщик, может быть человеческий фактор - мойщик заболел", - утверждает руководитель патрульной полиции Ивано-Франковской области Олег Костенко.

На бумагах, действительно ли обслуживал копов, частный предприниматель объяснить журналистам не захотел.

Департамент патрульной полиции отправил проверяющих в Ивано-Франковск. После этого местное руководство снимать бокс, где копы сами моют машины, запретило журналистам. Говорят - это стратегический объект.