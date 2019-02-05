ЮНИСЕФ предупреждает об угрозе кибербуллинга для пользователей от 15 до 24 лет

В детском фонде ООН считают, что кибербуллинг может разрушать человеческие жизни.

В Детском фонде Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предупреждают об угрозах кибербуллинга для пользователей Интернета в возрасте от 15 до 24 лет.

Как сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Украине, 90% украинских пользователей всемирной сети в возрасте от 15 до 24 лет сталкиваются с угрозами онлайн-насилия, буллинга и домогательств.

«В Украине 93,1% девушек в возрасте от 15 до 24 лет пользуются Интернетом (для сравнения - среди юношей этого возраста доля интернет-пользователей ниже: 87,3%). На глобальном уровне Интернет-пользователями являются 70,6% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПрезидент подписал закон, которым вводится административная ответственность за буллинг

При этом отмечается, что онлайн-аудитория в Украине молодеет - 50,2% детей в возрасте до 15 лет уже пользуется Интернетом.

Эксперты отмечают, что хотя от кибербуллинга больше страдают старшие дети, ни один ребенок не защищен от вредного онлайн-контента, сексуальной эксплуатации, насилия и буллинга в Интернете.

Так, согласно опросу, проведенному украинским U-Report, 26% молодежи в возрасте 15-24 лет общается на личные темы с незнакомыми людьми в Интернете, а около трети респондентов этого же возраста признались, что о них распространялась личная информация в Интернете без их согласия (фото, видео, заметки).

По данным ЮНЕСКО о распространенности кибербуллинга в развитых странах, доля детей и подростков, которые сталкиваются с этим явлением, составляет от 5 до 21%, причем девушки имеют большую вероятность пострадать от него, чем ребята.

«Во время недавнего опроса ЮНИСЕФ, который продолжался около 5 недель с участием более 1 миллиона молодых людей из 160 стран, и проведения серии молодежных дебатов #ОСТАНОВИТЬнасильство, мы услышали мнения детей и молодых людей со всех уголков мира, их родители, учителя и органы власти могут сделать все, чтобы обеспечить их безопасность. И одним из самых мощных средств предотвращения и противодействия буллингу и кибербуллингу дети называли доброту. Они озвучивают абсолютно четкую вещь: в Интернете не осталось доброты», - отметила заместитель главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл.

«Именно поэтому в День безопасного Интернета ЮНИСЕФ призывает всех становиться добрее онлайн и предпринимать более серьезные усилия, чтобы Интернет становился более безопасным местом для всех», - добавила она.

В представительстве ЮНИСЕФ подчеркивают, что кибербуллинг может причинить серьезный ущерб, так как он быстро достигает широкой аудитории и может оставаться онлайн на неопределенный срок, фактически «охотясь» за своими жертвами в течение всей их жизни. Буллинг и кибербуллинг подпитывают друг друга и формируют замкнутую среду поведения, которая разрушает жизни. Жертвы кибербуллинга с большей вероятностью употребляют алкоголь, наркотики и пропускают школу, чем другие дети. Также вероятно, что они будут хуже учиться, иметь низкую самооценку и проблемы со здоровьем. В критических случаях кибербуллинг может приводить к самоубийствам.