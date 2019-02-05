Трудовая миграция бьет антирекорды – украинский бизнес призывает власть к сотрудничеству

Как правило молодежь, которая уезжает за пределы страны не только ради более высокой зарплаты, а и для стабильности, социальных гарантий, привлекательной банковской системы, качественной медицины.

Крупный бизнес всячески старается удержать украинцев от трудовой миграции в Европу, но без помощи государства не обойтись.

Как рассказал Оbozrevatel и.о. директора по персоналу и социальной политики компании “Метинвест” Александр Пимкин, миграция в Украине за последние годы приобрела угрожающий характер и бизнес уже чувствует последствия.

“Типичный трудовой мигрант — сотрудник от 25 до 35 лет. Как правило молодежь, которая уезжает за пределы страны не только ради более высокой зарплаты, а и для стабильности, социальных гарантий, привлекательной банковской системы, качественной медицины. Сегодня это то, что не может дать наше государство. Те условия, которые предлагает бизнес через повышения заработных плат, создания карьерного маршрута и благоприятной среды для проживания в регионах — это правильно, но тут важна и роль самого государства”, — считает менеджер.

При этом в самой компании уже делают ставку не только на повышение зарплаты, но и на образование сотрудников, а также социальный пакет.

“Основные силы мы вкладываем в повышение привлекательности нас, как работодателя. Создание безопасных комфортных мест, социальных пакетов для наших сотрудников. В прошлом году мы предлагали каждому решить, какие социальные преференции ему необходимы, в зависимости от возраста, семейного положения и так далее”, — пояснил Александр Пимкин.

Топ-менеджер добавил, что лишь за прошлый год в среднем по компании зарплаты выросли на треть. А для наиболее квалифицированных и ценных сотрудников — на 40-45 %. В целом же работодатель создает конкуренцию для предприятий Восточной Европы.

Страдает от оттока квалифицированных кадров и аграрная сфера. По состоянию на середину 2018 года, в целом по стране дефицит рабочих рук в аграрной отрасле — примерно 75 тысяч человек.

"Мы дошли до той грани, за которой уже нельзя поставить робота, там все же нужен человек. Специалистов не хватает, ведь многие едут из Украины в поисках лучшей работы. Ситуацию нужно менять", — подчеркнул президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Правда, в такой ситуации бизнес не может фокусироваться лишь на оплате труда сотрудников, ведь перед ним стоит еще ряд задач — создание новых рабочих мест, поиск рынков сбыта, расширение производства. Поэтому предприниматели призывают власти услышать разработанный Федерацией работодателей Украины Манифест, который должен упростить жизнь как бизнесу, так и сотрудникам.