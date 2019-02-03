Епифаний рассказал, благодаря кому стала возможной его интронизация

Предстоятель ПЦУ попросил у Бога здоровья, сил и защиты для украинских военных, которые сегодня защищают наш мир и приближают победу.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подчеркнул, что его вхождение на престол главы ПЦУ стала возможным благодаря усилиям воинов, которые остановили агрессора на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Епифаний заявил во время божественной литургии, во время которой состоялась его интронизация в Софийском соборе в Киеве.

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«Мы сегодня по богослужению возносили молитвы за наших воинов, благодаря жертвенному служению которых Украина остановила агрессора. Сегодняшний день - это также и их усилий, ведь, как свидетельствует история, без собственной государственной независимости до сих пор невозможно было утвердить независимость церковную», - заявил он.

Епифаний попросил у Бога здоровья, сил и защиты для украинских военных, которые сегодня защищают наш мир и приближают победу.

«Всех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины пусть Господь упокоит в небесном царстве. Молимся также и за тех, кто находится в несправедливом заключении и под оккупацией - пусть Господь даст им силы преодолеть эти страдания», - заявил он.

Предстоятель ПЦУ выразил надежду, что все украинские политзаключенные и заложники вернутся домой и будет восстановлена территориальная целостность Украины и будет достигнута победа и справедливый мир.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Справка УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.