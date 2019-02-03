Кремлевская звезда вместо креста: эксперт рассказал, как РПЦ пытается "дурить голову" миллионам украинцев

Там, где Кремль не может взять физическим оружием, пытается взять духовным, считает эксперт.

Заявления патриарха РПЦ Кирилла о визите в Украину ничего не стоят. Никто не пропустит одиозного священника через украинско-российскую границу.

Такое мнение выразил политический консультант Олег Медведев, передает «Обзреватель». По его словам, о визите Кирилла в Украину можно будет говорить только тогда, когда РПЦ перестанет быть частью политической системы РФ.

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"Когда священники перестанут освящать русское оружие, нацеленное против Украины. Когда черти, извините меня, перестанут носить патриарха Кирилла на коллегию Министерства обороны РФ. Когда он перестанет молиться в своих молитвах за русское войско, которое убивает украинских воинов и мирное население Украины", – возмутился Медведев.

Он подчеркнул, что даже в таком случае можно будет разве что пофантазировать о возможности приезда патриарха Кирилла в Украину. Ведь не секрет, что он является проводником российской агрессивной политики.

"Там, где они не могут взять физическим оружием, они пытаются взять духовным. Они пытаются кремлевскую звезду выдавать за православный крест и таким образом задурить голову миллионам украинских православных", – подвел итог эксперт.