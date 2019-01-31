"Он может мечтать сколько угодно": в АП объяснили слова главы РПЦ о визите в Киев "после смены власти"

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл выразил надежду, что сможет вновь посетить Украину после смены власти.

Заявление главы российской церкви Кирилла о желании приехать в Украину является очередной попыткой повлиять на выборы.

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Об этом в эфире "Прямого" заявил руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики АП Юрий Рубан.

"Я почему-то думаю, что речь идет опять о влиянии России на выборы в Украине. Задействуются все инструменты. Ключевое не то, что он приедет в Украину, он может мечтать сколько угодно. Он говорит об изменении политической конъюнктуры, говорит о том, что он надеется на смену власти в Украине, что откроет дорогу кремлевским претендентам", - сказал он.

Ранее предстоятель РПЦ патриарх Кирилл выразил надежду, что сможет вновь посетить Украину после смены власти.