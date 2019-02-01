Двойное убийство возле суда в Николаеве: убийца и жертвы были родственниками - СМИ

Подозреваемый является двоюродным дядей мужа дочери убитых супругов.

Житель Николаева Герасим Багирянц и расстрелянные им на пороге суда в Николаеве супруги Беловы состояли в родственных отношениях.

Об этом сообщают "Новостям-N" со ссылкой на источник, близкий к семье Багирянц.

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Подозреваемый является двоюродным дядей мужа дочери Беловых.

"Михаил и Татьяна Беловы были знакомы с Герасимом именно как родственники. Багирянц называл Беловых «Миша» и «Таня», они его — Гера. Отношения между двумя семьями несколько охладели после того, как возникли расхождения по вопросу долга", - сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, 30 января в Николаеве возле Ленинского районного суда местный житель расстрелял супругов. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете скорой помощи. 52-летний Герасим Багирянц был задержан полицией.

Правоохранители установили, что подозреваемый и его жертвы были оппонентами по делу, которое рассматривалось в райсуде по долговым обязательствам. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и сделал несколько выстрелов в мужчину и женщину.