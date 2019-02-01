Юлия Светличная и Валентин Резниченко признаны самыми эффективными губернаторами

Эксперты «Международного центра перспективных исследований» (МЦПИ) презентовали рейтинг эффективности глав облгосадминистраций в Украине.

По данным экспертов, самыми эффективными оказались глава Харьковской ОГА Юлия Светличная и глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Необходимость в рейтинге МЦПИ объяснил тем, что процесс децентрализации значительно увеличил финансовую и функциональную самостоятельность органов местного самоуправления. Сейчас ОГА имеют существенное влияние на регионы и являются фактическими представителями президентской вертикали власти на местах. Рейтинг показывает, как губернаторы справляются с работой в новых условиях финансовой самостоятельности.

По словам Максима Степаненко, эксперта МЦПИ по вопросам внутренней политики, при оценке деятельности глав ОГА использовалось несколько показателей.

«В основе нашей методологии лежат три базовых критерия оценки: реализация Государственной стратегии регионального развития до 2020 года, выполнение областных бюджетов, коммуникационная политика и медиа-активность руководителя областной государственной администрации. Средний балл между этими тремя показателями определяет место руководителя ОГА в нашем рейтинге», - сказал эксперт.

МЦПИ проанализировал работу 17 глав регионов, которые работают не меньше шести месяцев. В ходе сбора и анализа информации, эксперты обнаружили, что многие ОГА на своих сайтах несистемно отражают выполнение Государственной стратегии регионального развития до 2020 года, однако это связано с тем, что пока нет единой методики отчета, а потому экспертам было сложно обнаружить качественные и количественные показатели.

Составители рейтинга также заявили, что доходы общего фонда всех местных бюджетов оказались намного меньше, чем их фактические расходы.

«За время отчетного периода местные государственные администрации, которые обеспечивают выполнение своих бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом Украины, не использовали экономический потенциал в регионах для достаточного увеличения доходов. Таким образом, можно рассматривать данную ситуацию как неблагоприятную для экономического развития регионов», - заявил Степаненко.

При этом лучшими бюджетными показателями среди всех областей может похвастаться Днепропетровская область во главе с Валентином Резниченко - 66,5% (соотношение расходной части к собственным доходам).

Самые высокие баллы в рейтинге ставились за коммуникационную составляющую. «Приятно отметить, что сайты всех ОГА имеют удовлетворительную форму оформления, структуризации и информационного наполнения», - подытожил Максим Степаненко.