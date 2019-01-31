Зарплаты и мотивация: как украинские компании пытаются удержать сотрудников

В первом полугодии 2018-го более трети украинских компаний назвали трудовую миграцию непосредственной причиной текучести кадров.

Треть отечественных компаний столкнулись с дефицитом кадров, вызванным трудовой миграцией.

Чтобы удержать сотрудников, они начали поднимать им зарплаты и придумывать мотивационные проекты, говорится в журнале "Новое время".

Компаний, столкнувшихся с оттоком кадров за границу, в Украине уже сотни. По данным Минсоцполитики, на заработках за рубежом постоянно находятся 3,2 млн украинских граждан. А в целом в миграционных процессах участвуют по 7–9 млн человек в год, включая сезонных работников. При этом все трудоспособное население страны, по официальным данным, составляет 24 млн.

Согласно опросу транснациональной консалтинговой компании EY, в первом полугодии 2018-го более трети украинских компаний назвали трудовую миграцию непосредственной причиной текучести кадров. Острее всего ее ощущают предприятия, работающие в сферах производства потребительских товаров, телекоммуникаций и в промышленности в целом. Пока что главной палочкой-выручалочкой для них стало повышение зарплат работникам. По данным кадрового портала HeadHunter Украина, за прошлый год заработки наемных работников в среднем выросли на треть.

У Нацбанка оценка прироста чуть ниже — 26%. В любом случае частный бизнес стал наращивать выплаты персоналу быстрее, чем это делает государство, которое недавно подняло минимальную заработную плату лишь на 16%. Зарплаты растут настолько быстро, отмечает НБУ в своем свежем отчете о финансовой стабильности, что это становится риском для прибыльности реального сектора.

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Больше всего повысились затраты на персонал в транспортной отрасли, легкой промышленности и машиностроении. “Компании стали больше заботиться о физическом и моральном здоровье сотрудников, о повышении лояльности”, — говорит Юлия Дрожжина, руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter. По данным EY, различные программы нематериального стимулирования и неденежного вознаграждения используют 84% отечественных работодателей.

Люди едут на заработки не только из-за денег, но и потому, что не видят перспектив. Последнее особенно влияет на молодых людей — тех, кому нет 35.

Тем временем вропейский рынок труда открывается перед украинцами все шире. Например, с 2020 года в Германии вступит в силу закон об упрощении трудоустройства для квалифицированных работников. Он позволит иностранцам устраиваться на работу уже после прибытия в страну — сейчас потенциальному трудовому мигранту нужно иметь подписанный с немецкой фирмой трудовой договор еще до въезда.

Общий спрос на украинских работников со стороны Германии, а также Чехии и Болгарии, за прошлый год увеличился на 12–13%. На это указывают базы данных вакансий и резюме HeadHunter.

Европейские работодатели в принципе все позитивнее смотрят на работников из Украины. И потому давление на отечественный рынок труда будет лишь возрастать. А подтягивание зарплат до уровня соседних стран, мотивационное обучение и карьерные перспективы — все эти меры, по мнению экспертов, в ближайшие годы кардинально не изменят общую ситуацию с трудовыми мигрантами. Ведь в Европе все равно можно заработать больше, а украинская экономика еще не скоро позволит национальным работодателям быть столь же щедрыми.

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