Представители "Национального Корпуса" провели марш в честь Дня Героев Крут

Участники мероприятия торжественным шествием прошли до Аскольдового кладбища, где состоялось торжественное возложение цветов.

В центре Киева возле памятника Героям Крут на Львовской площади собрались сотни активистов и представителей политической партии "Национальный Корпус", чтобы провести марш и почтить память Героев.

Об этом Українським Новинам сообщили в "Национальном Корпусе".

Участники мероприятия торжественным шествием прошли до Аскольдового кладбища, где состоялось торжественное возложение цветов.

В марше приняли участие более 1000 активистов партии. Возглавили шествие лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Белецкий, глава Киевской городской организации "Национального Корпуса" Сергей Филимонов и первый спикер Александр Алферов.

По словам организаторов, этот день является памятным для всех украинский, ведь тогда, в 1918 году, молодые украинцы без колебаний встали на защиту своей Родины и положили свои жизни ради будущего страны.

"В этом году Украина отмечает сто первый годовщину боя под Крутами. Мы все должны помнить этот подвиг молодых людей, которые умерли ради Украины, ради ее государственности", - подчеркнул Андрей Белецкий.

Лидер "Национального Корпуса", историк по специальности, отметил, что нынешняя ситуация очень напоминает вызовы и угрозы столетней давности.

"Проведя исторические параллели с событиями настоящего, мы видим и можем сказать каждому, что молодежь была, есть и будет авангардом украинской независимости. Сейчас ситуация до боли напоминает вызовы и угрозы столетней давности - с той лишь разницей, что украинская молодежь и националистическое движение не повторят прошлых ошибок и не дадут коллаборационистами и коррупционерам в вышиванках предать Украину еще раз", - заверил Белецкий.

29 января это не просто исторический день для народа Украины, это день украинских студентов - отважных и мужественных. Так, по мнению организаторов, он мог бы символически стать Днем студента в Украине.

Также, председатель Киевской городской организации "Национального Корпуса" Сергей Филимонов добавил, что как тогда, так и сейчас все надежды только на молодежь.

"Тогда, 101 год назад, молодые герои-крутянцы понимали, что идут на смерть и шансов выжить почти нет. Но они выполнили свой долг и вышли победителями, получив вечную жизнь в сердцах украинских патриотов. Группа студентов оказалась едва ли не единственной сознательной силой , которая решительно и смело заглянула в пасть врага, тогда как крупные политики были заняты "мирными планами", нерешительностью и собственными иллюзиями", - подчеркнул Филимонов.