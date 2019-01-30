У Порошенко ищут способы, как "отсеять" предателей - рассматривают вариант массовой проверки украинцев на полиграфе

По словам главного военного прокурора, это станет возможным благодаря разработанной в Одессе программе.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверять с помощью специальной программы население Украины на предмет сотрудничества с оккупационными властями на Донбассе. Об этом Матиос заявил в эфире главного политического ток-шоу страны "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"Сейчас верховный главнокомандующий Петр Алексеевич дал поручение и сейчас много кто занимается тем, как отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто вынужденно работает учителем в школе, и тот, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги", - заявил Матиос.

Читайте такжеМатиос рассказал, сколько военных с 2014 года погибло в результате самоубийств и умышленных убийств

По его словам, это станет возможным благодаря разработанной в Одессе программе.

"Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека. Придется пропустить (через полиграф, - ред.) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины", - заявил Матиос.