Пункты пропуска на админгранице с Крымом возобновили работу - ГНСУ

Пропуск транспортных средств на нескольких пунктах пропуска был ограничен.

Все пункты пропуска на административной границе между временно оккупированным Крымом и материковой Украиной работают в штатном режиме.

Об этом 27 января сообщили в Азово-Черноморском управлении Госпогранслужбы Украины.

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"Все контрольные пункты на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Напомним, 26 января Государственная фискальная служба Украины ограничила пропуск транспортных средств в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак" за технический сбой базы данных.

Вместе с тем, пропуск пешеходов осуществлялся по установленному порядку, без ограничений.