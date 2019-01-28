Пункты пропуска на админгранице с Крымом возобновили работу - ГНСУ
00:36, 28 января 2019Общество
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Пропуск транспортных средств на нескольких пунктах пропуска был ограничен.
Контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" / фото УНИАН
Все пункты пропуска на административной границе между временно оккупированным Крымом и материковой Украиной работают в штатном режиме.
Об этом 27 января сообщили в Азово-Черноморском управлении Госпогранслужбы Украины.
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"Все контрольные пункты на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.
Напомним, 26 января Государственная фискальная служба Украины ограничила пропуск транспортных средств в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак" за технический сбой базы данных.
Вместе с тем, пропуск пешеходов осуществлялся по установленному порядку, без ограничений.
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