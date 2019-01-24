Во время судебного заседания по делу политзаключенного Гриба вызвали "скорую помощь"

По словам Игоря Гриба, фельдшер сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал 3 часа полежать, но судья все равно продолжил заседание.

Сегодня, 24 января, во время очередного судебного заседания по делу незаконно удерживаемого в Российской Федерации украинца Павла Гриба, заключенному пришлось вызвать "скорую помощь".

Об этом заявил отец политзаключенного Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

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По его словам, еще в СИЗО Павел заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого.

"Уже во время судебного заседания была вызвана "скорая помощь", фельдшер которой сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал 3 часа полежать. Но судья все равно продолжил заседание. Издевательство над больным человеком, а не судебное заседание! Судья "гнал" заседание, не реагируя на протесты адвоката.

Относительно действий РФ на требование ЕСПЧ провести дообследование Павла: пришел гастроэнтеролог (так представился), осуществил внешний осмотр (не касаясь тела) и выписал справку о хорошем состоянии здоровья. 25 января следующее заседание. А там и "справедливый приговор", - отметил он.

Кроме того, отец политзаключенного сообщил, что судебное заседание состоялось без участия украинских журналистов.

"На судебном заседании присутствовали 2 журналиста из РФ. Ни одного из Украины! Видимо дело похищенного и безосновательно обвиненного гражданина Украины нашим СМИ не интересна", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, на тот момент член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

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7 сентября 2017 года стало известно, что Гриба удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. У Гриба тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власть России отказалась предоставить разрешение украинским врачам на посещение и осмотр украинца в СИЗО. По данным МИД, должного лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября 2018 года на судебном заседании свидетель стороны обвинения изменил показания в пользу Гриба. Подруга Ершовой частично отказалась от своих прежних показаний и заявила, что Гриб не обсуждал с Ершовой планы теракта, и политика не была главной темой их разговоров.

12 декабря 2018 года Грибу в суде стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, заявили о необходимости обследования Гриба. Заседание суда было перенесено на 21 декабря 2018 года, а обследование так и не было проведено.

22 декабря 2018 года адвокат украинского политзаключенного Марина Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.