Россия не выполнила требование ЕСПЧ о предоставлении информации о состоянии здоровья Гриба

Сегодня в суде украинец, похищенный российскими силовиками в Беларуси и незаконно удерживаемый в Ростове-на-Дону, сделал заявление о плохом самочувствии и попросил перенести заседание.

Россия не выполнила требование Европейского суда по правам человека о предоставлении информации о состоянии здоровья незаконно удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец Павла Игорь Гриб.

"Сегодня, 18 января, в Ростове-на-Дону состоялось очередное судебное заседание. Павел сделал заявление о плохом самочувствии и попросил перенести заседание, но суд отклонил его, мотивируя это справкой из СИЗО. Павел сообщил об избиении при задержании, о том, как его душили похитители, как издевались и выбивали показания. Но реакция суда нулевая", - сообщил он.

Также он добавил, что требование ЕСПЧ провести дополнительные профессиональные обследования и предоставить об этом материалы до 2 января 2019 года не выполнены.

По его словам, последующие судебные заседания пройдут 24-25 января.

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Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. 7 сентября стало известно, что Гриба удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Гриба тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказалась разрешить украинским врачам на посещение и осмотр украинца в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября на судебном заседании свидетель стороны обвинения изменила показания в пользу Гриба.

12 декабря Грибу в суде стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, заявили о необходимости обследования Гриба. Заседание суда было перенесено на 21 декабря, а обследование так и не было проведено.

22 декабря адвокат украинского политзаключенного Марина Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.