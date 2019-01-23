В оккупированный Донецк на воздушных шариках полетели тысячи желто-голубых открыток (фото)

Большая часть шариков приземлилась на проспекте Богдана Хмельницкого в Донецке.

Неравнодушные украинцы в лице военных, которые проходят службу на передовой Донбасса, 22 января поздравили жителей города (и боевиков) с Днем Соборности.

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Об этом в Facebook сообщает Благотворительный фонд «Повернись живим».

«На воздушных шариках в Донецк полетели тысячи поздравительных открыток с изображением сине-желтой Украины. Траекторию передвижения открыток и места их падения зафиксировал специальный трекер. Большая часть шариков приземлилась на проспекте Богдана Хмельницкого», - говорится в сообщении фонда.

Военные говорят: акция преследует двойную цель – с одной стороны, показать, что мы помним о патриотах в вынужденной оккупации, а с другой – пощекотать нервы российским наемникам.

"Пусть знают, – говорят военнослужащие, – что мы ближе, чем им кажется".

Напомним, в Украине 22 января отметили День Соборности. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской народной республики (ЗУНР). Это событие происходило на Софийской площади в Киеве.