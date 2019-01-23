Оккупанты силой подавили акцию протеста шахтеров под Луганском – ИС

Наиболее активным протестующим напомнили о судьбе шахтеров, которые организовывали забастовки в декабре прошлого года.

Оккупационное руководство шахты «Партизанская» в Антраците на Луганщине подавило акцию протеста работников, вызванную невыплатой заработной платы.

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Как сообщает «Информационное сопротивление», работники шахты «Партизанская» (шахта №23, г. Антрацит, контролируется «ЛНР») пытались второй раз (первая попытка была в декабре 2018) начать забастовку из-за многомесячной задолженности по выплате заработной платы. Однако руководство предприятия при поддержке местных «силовиков» подавили акцию неповиновения путем применения физического воздействия и морально-психологического давления.

Наиболее активным протестующим напомнили о судьбе шахтеров, которые организовывали забастовки в декабре прошлого года и пытались отстаивать свои права (уволены с работы).