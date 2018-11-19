Вывезли голыми и заставили рыть ямы: журналист рассказал, чем закончилась забастовка в "ЛНР" (фото)

Нескольких участников забастовки в "ЛНР" уволили.

На днях сотрудники шахты "Партизанская" в г. Антрацит (территория, подконтрольная "ЛНР") попытались организовать забастовку и потребовать выплаты долгов по зарплате.

Шахтеры решили, что действительно живут в "народной республике" и попытались заявить о своих правах, пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

По его словам, сначала с горняками провели беседу. Детали этой беседы изложила в блоге супруга одного из горняков.

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"Наши мужья собрались и устроили забастовку на шахте, требуя выплаты зп за 3 месяца, в итоге опять обещания! Прошло 3 дня, время около 3:00 ночи, мы спим, а просыпаемся от того, что кто-то выбивает нам дверь, малые кричат, я кричу, муж вообще в шоке!.. Забрали его в трусах при температуре -2, вывезли несколько человек, из участвовавших в забастовке за город, дали лопаты и заставили рыть ямы, а пока они копали ямы, они рассказывали, что сделают с их жёнами и детьми! В итоге их отпустили, они в мороз шли до города пешком, вокруг никого т.к комендантский час! Муж пришёл весь в крови и с потухшим взглядом", - рассказала она.

А после этого "задушевного" разговора организаторов забастовки взяли и уволили. Чтобы не "мутили воду".

"Вот и все. Короткий разговор. Попытался качать права в "народной республике" — пошел вон, на улицу. Здесь тебе не Украина. Это там можно бастовать", - отметил журналист.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Горловке начались увольнения бюджетников, отказавшихся накануне принимать участие в "выборах" главаря "ДНР".