В Крыму проходят обыски у двух "участников" крымскотатарского батальона

Батальон имени Номана Челебиджихана дислоцируется в приграничных районах Херсонской области.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ проводят в Крыму обыски у двух «участников» украинского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

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"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, в отношении двух жителей Республики Крым, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания", - говорится в сообщении.

По данным агентства, «подозреваемые» являются участниками украинского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана, который дислоцируется в приграничных районах Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, в аннексированном Крыму в течение 2018 года 37 человек были арестованы по политическим мотивам.