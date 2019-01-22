МВД планирует закупить 13 самолетов серии АН для спасателей и нацгвардейцев (фото)

Речь идет о самолетах серии Ан-74, Ан-32 (П) и новейших АН-178, которые пока не запущены в серийное производство.

Министерство внутренних дел планирует закупить 13 самолетов серии АН для потребностей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Как сообщила пресс-служба МВД, об этом сегодня во время посещения Харьковского авиационного завода сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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По словам министра, общая с ГП "Укроборонпром" программа будет реализована за 5 лет.

В частности, речь идет о самолетах серии Ан-74, Ан-32 (П) и новейших АН-178, которые пока не запущены в серийное производство.

"Первые контракты на закупку двух самолетов АН-74 ТК 200 мы планируем подписать уже через два месяца и начать весной финансирование этой программы", - сказал Аваков, добавив, что ориентировочная стоимость этого контракта составляет 450 млн долларов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Национальной гвардии и ГСЧС есть существенный некомплект авиационной техники для выполнения поисково-спасательных и десантных операций, а также транспортировки личного состава.

"В наших планах приобретение 10 самолетов новой модели АН-178 и одной АН-32 (П) для потребностей ГСЧС Украины, которые мы планируем получить в этом году. Два самолета АН-74 ТК 200 с поставкой в 2020-2021 годах - для НГУ . Они уже имеют такие, поэтому для нас будет удобно и экономически выгодно иметь самолеты одного класса. Это наша государственная позиция по поддержке отечественной авиационной промышленности. Мы начнем работать над этой программой уже весной. Мы хотим быть полностью уверены, что заводы "Укроборонпрома" смогут выполнить заказ такого объема. Нам важно показать, что наши самолеты - качественные и современные, поэтому, увидев эффективную работу самолетов в наших подразделениях, они будут закупаться и международными партнерами", - добавил министр.