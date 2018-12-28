Аваков готов дать показания Генпрокуратуре РФ в обмен на экстрадицию Януковича

Министр внутренних дел Украины прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о запросе Генпрокуратуры РФ украинским коллегам о привлечении его к уголовной ответственности.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов дать показания Генпрокуратуре РФ в обмен на экстрадицию екс-президента Украины Виктора Януковича.

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Об этом Аваков написал в своем комментарии в Facebook на информацию в СМИ о запросе Генпрокуратуры РФ украинским коллегам относительно привлечения его к уголовной ответственности.

«Прочитал о себе новость. Россия попросила ГПУ о помощи в уголовном расследовании против Авакова (документы) - еще одно уголовное дело в России. Не особо интересная новость - сколько их уже было. А сколько, предполагаю будет. В этот раз, напомню, речь идёт о решении министра внутренних дел не допустить на территории Украины проведение выборов страной-агрессором, аннексировавшей Крым и развязавшей военный конфликт на Донбассе», - написал Аваков.

Он отметил, что решение было принято в соответствии с официальной нотой МИД Украины, в которой выражалось требование к РФ не проводить свои выборы на украинской территории - в Украинской автономной республике Крым и украинских городах Симферополь и Севастополь.

«Комментирую появившиеся в СМИ документы по этому делу только по причине курьезности подхода: Генеральная прокуратура РФ выражает готовность оказывать ГПУ правовую помощь в расследовании дел, участниками которых являются Россия и Украина. В этом случае я готов дать показания по так называемому делу о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича», - написал Аваков.