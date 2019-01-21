В Киеве обещают в ближайшее время запустить массовое использование единого электронного билета

В КГГА уверяют, что скоро система электронного билета заработает в наземном и подземном транспорте

Власти Киева обещают в ближайшее время запустить массовое использование единого электронного билета для проезда в городском пассажирском транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров на брифинге относительно изменения правил осуществления бесплатного проезда пассажирами льготных категорий в наземном общественном транспорте в 2019 году.

«В ноябре-декабре мы тестировали систему единого электронного билета в наземном транспорте. Первый этап - это был запуск для льготников с 1 января этого года. Достаточно скоро мы отдельно вам сообщим о массовом использовании единого электронного билета в наземном и подземном транспорте... В ближайшее время мы анонсируем массовый запуск единого электронного билета», - сказал он.

На просьбу уточнить, будет ли это осенью, или летом, Назаров ответил: «Думаю, это совсем ближайшее время».

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Справка УНИАН. Для внедрения системы единого электронного билета в коммунальном транспорте Киева установлено специальное оборудование - валидаторы. С 1 ноября 2018 года началось тестирование новой системы оплаты проезда с помощью электронной билетов. После этого этапа предусматривался период опытной эксплуатации системы.

Предусмотрено, что право пассажиру на получение транспортных услуг будет предоставляться на основании: электронного билета, зарегистрированного в АСОП (в виде транспортной карточки или одноразового QR-кода) проездных билетов; удостоверения или справки, дающей право на льготный проезд в соответствии с законодательством; студенческого (ученического) билета; многофункциональной электронной пластиковой карты «Карточка киевлянина».

После проведения опытной эксплуатации систему автоматизированной оплаты планируют ввести в промышленную эксплуатацию с 31 октября 2019 года на всех видах городского пассажирского транспорта.

В переходный период, который продлится до 1 ноября 2019 года, в пассажирском транспорте можно будет приобрести обычные билеты (или жетоны в метрополитене). Стоимость одной поездки в этот период остается без изменений. Приобрести билеты можно в обычных для жителей и гостей Киева местах (у кондуктора в транспорте, на остановках).

В Киеве карта-носитель электронного билета будет стоить ориентировочно 40 грн и возврату не подлежит. После приобретения и перед началом использования карточку необходимо зарегистрировать (активировать) в личном кабинете пользователя электронных услуг https://my2.kyivcity.gov.ua/

17 января 2019 года в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников-владельцев «Карточки киевлянина».