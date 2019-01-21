СБУ опубликовала документальный фильм о противостоянии спецслужбам России

В центре картины изображены ключевые аспекты гибридной войны, ведущейся против Украины - шпионские и агентурные сети, управляемые Россией информационные платформы, диверсионные группы.

Служба безопасности Украины опубликовала документальный фильм о противоборстве с российскими спецслужбами.

Как отмечается, лента проливает свет на жесткое противоборство СБУ со спецслужбами страны-агрессора. В центре картины изображены ключевые аспекты гибридной войны, ведущейся против Украины - шпионские и агентурные сети, «пятая колонна», управляемые Россией информационные платформы, диверсионные группы.

"Широкая общественность может ознакомиться с тем, что Москва так тщательно пыталась скрыть: «зеленые человечки», обстрелы мирных городов, русское оружие, сбивание «Боинга», подготовка террористов, прямое вторжение на территорию независимой Украины, провокации внутри нашей страны, организация политических убийств и терактов. На реальных примерах продемонстрировано как спецоперации СБУ ломают гибридные планы РФ", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия собирается обвинить Украину в подготовке терактов на оккупированном Донбассе и в Крыму.