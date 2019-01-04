Россия собирается обвинить Украину в подготовке терактов на оккупированном Донбассе и в Крыму - МОУ

В Минобороны не исключают проведения Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры с последующим обвинением Украины в причастности к их совершению.

Россия готовится обвинить Украину в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

Читайте такжеВ сети показали фото новогодней "Донбасс-Арены"

"Российский режим для усиления антиукраинской информационной кампании и оправдания агрессивных действий в Черноморско-Азовском регионе планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины. С этой целью российская сторона готовит обвинения нашего государства в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым", - сообщил он.

Кроме того, добавил Мотузяник, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, мосты, порты, предприятия, которые используют в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д., с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению.

"Подчеркиваем, что эти действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины", - заявил представитель МОУ.

Как сообщал УНИАН, в сети показали фото разрушенного боевиками поселка на Донбассе.