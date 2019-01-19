Председатель Херсонской облорганизации СПУ задержан по подозрению в стрельбе в офисе одной из газет

Инцидент произошел вчера в Херсоне во время пресс-конференции одесских предпринимателей. В ходе конфликта неизвестные распылили слезоточивый газ и стреляли из пистолета.

Полиция задержала председателя Херсонской областной организации Социалистической партии по подозрению в стрельбе в офисе газеты «Новый день».

Читайте такжеСтрельба и слезоточивый газ в Херсоне: стали известны подробности инцидента (фото)

Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел, информирует Департамент коммуникации МВД.

Инцидент произошел 18 января во Херсоне во время пресс-конференции одесских предпринимателей. В ходе конфликта неизвестные распылили слезоточивый газ и стреляли из пистолета.

«Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты «Новый день» - драка, применение травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и будет принято решение о мере пресечения», - отметил министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 18 января в 12.40 в полицию Херсонской области поступила информация о том, что во время пресс-конференции в пресс-клубе «Новый день» произошел конфликт со стрельбой.

Полиция предварительно квалифицировала это происшествие по ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").

Очевидец происшествия, корреспондент херсонского издания «ПИК» Александр Корняков сообщил УНИАН, что конфликт со стрельбой на пресс-конференции спровоцировал председатель облорганизации Соцпартии Кирилл Стремоусов.

«Вскоре после начала пресс-конференции, на которой представители фирмы-перевозчика из Одессы рассказывали о неправомерных, по их мнению, действия сотрудников «Укртрансбезопасности», в здание газеты «Новый день» ворвался Стремоусов в сопровождении нескольких парней. У него возник конфликт с одесситами, которые находились вне помещения, где проходила пресс-конференция. Конфликт перешел в драку, во время которой был применен слезоточивый газ. Часть участников этого конфликта, спасаясь от газа, вбежали в помещение, где проходила пресс-конференция. Затем в окно, расположенное над входной дверью, несколько раз выстрелили», - сообщил Корняков.

По словам Корнякова, стреляли из травматического оружия.