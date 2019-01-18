ПЦУ не подчинена Константинопольскому патриархату - Епифаний

Предстоятель ПЦУ выразил уверенность, что в ближайшее время поместные православные церкви мира признают Православную церковь Украины.

Православная церковь Украины не подчинена Константинопольскому патриархату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время церемонии открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах.

«Мы будем трудиться, чтобы объединить всех православных христиан вокруг Киевского престола, вокруг нашего духовного центра - столицы города Киева», - заявил он.

По его словам, томос показывает, что ПЦУ является настоящей автокефальной православной церковью.

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«Те наши противники, которые говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю - это неправда. Этот документ, томос, четко свидетельствует, что мы являемся независимой, автокефальной святейшей церковью Украины. Согласно томосу мы занимаем почетное 15-е место среди других поместных православных церквей», - подчеркнул митрополит Киевский.

Епифаний выразил уверенность, что в «скором времени мы получим признание и от наших сестер-церквей, признающих этот акт Вселенского патриарха Варфоломея о признании автокефального статуса Украинской церкви».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.