В Днепре вынесен приговор вооруженному педофилу-рецидивисту, насиловавшему мальчиков

В июле 2017 года мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних и малолетних лиц, которые отдыхали на пляже в городе Днепр.

Апелляционный суд Днепропетровской области поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений приговор суда первой инстанции в части назначения наказания 58-летнему гражданину за развращение малолетних и разбой (ч. 1,2 ст. 156 и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса).

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Установлено, что ранее судимый гражданин (последний раз также за развращение малолетних), освободившись из мест лишения свободы, должных выводов не сделал и продолжил совершать преступления, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

Так, в июле 2017 года мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних и малолетних лиц, которые отдыхали на пляже в городе Днепр. Обвиняемый предлагал подросткам подзаработать на водных аттракционах, переправлял их на собственной лодке на необитаемый остров и, угрожая пистолетом, велел детям раздеться и совершал развратные действия, которые снимал на фотоаппарат. Таким образом, злоумышленник нанес ущерб нравственному и физическому становлению четырех подростков.

Кроме того, во время совершения преступления подсудимый завладел мобильным телефоном и планшетом потерпевших общей стоимостью почти 4 тыс. грн.

Свою вину мужчина признал частично. Обвинение поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №1.

Приговором Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Мужчина не согласился с таким решением суда, требуя более мягкого наказания.

Днепровский апелляционный суд, выслушав доводы прокуратуры области, апелляционную жалобу обвиняемого оставил без удовлетворения.