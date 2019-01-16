При Министерстве ветеранов будет создан Экспертный совет по вопросам психосоциальной адаптации бывших воинов

Продолжается работа по созданию рабочей группы по разработке нового закона о статусе ветерана и социальной защите.

При Министерстве по делам ветеранов будет создан Экспертный совет по вопросам психосоциальной адаптации ветеранов.

Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

«Пройден определенный регуляторный путь, а именно утверждено положение о Министерстве по делам ветеранов, объявлен конкурс на должность государственного секретаря, запущен официальный сайт министерства. Кроме того, мы сейчас формируем Экспертный совет по вопросам психосоциальной адаптации ветеранов... Надеюсь, что этот совет профессионально будет заниматься вопросами психосоциальной адаптации и форматов и механизма предоставления услуг по реабилитации ветеранов», - отметила Фриз.

Также она подчеркнула, что сейчас уже на завершающей стадии находится формирование консультативно-совещательной группы Совета ветеранов, которая направлена на установление стратегической коммуникации министерства с региональными организациями и с ветеранами на местах.

«Ее задача - разъяснять деятельность министерства на местах и инициировать приоритетность рассмотрения вопросов для ветеранов, которые нужно оперативно урегулировать», - добавила Фриз.

Также она отметила, что продолжается работа по созданию рабочей группы по разработке нового закона о статусе ветерана и социальной защите.

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«В эту рабочую группу будут включены как представители общественных организаций, так и международные эксперты, чтобы иметь возможность дать качественный законопроект. И в этом вопросе надеюсь на сотрудничество с комитетом», - отметила Фриз.

Кроме того, министр сообщила, что сейчас продолжается работа над созданием Единого государственного реестра ветеранов и созданием онлайн платформы для ветеранов.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2018 года Кабмин принял решение о создании Министерства по делам ветеранов. Штатная структура министерства будет состоять из 325 человек.

22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Фриз министром по делам ветеранов. Она прогнозирует, что формирование ведомства продлится до июня 2019 года.

4 января Кабмин утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов. На министерство возложен ряд задач, в частности, обеспечение прав и интересов ветеранов и членов их семей, чествование памяти ветеранов, содействие популяризации и обеспечению формирования положительного образа ветерана, создание и обеспечение функционирования информационно-аналитической системы учета для администрирования потребностей ветеранов.