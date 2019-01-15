Филарет назвал главное условие, при котором ПЦУ получит статус патриархата

Филарет заявил, что Православная церковь Украины обязательно получит статус патриархата.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выразил уверенность в том, что в будущем ПЦУ обязательно получит статус патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время благодарственного молебна за получение томоса об автокефалии и образование Православной церкви Украины в кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке.

«Сегодня мы (УПЦ КП) имеем объединенную церковь с УАПЦ и небольшой частью Московского патриархата. Мы на соборе избрали предстоятелем митрополита Епифания. Я считаю, что это достойный предстоятель - молодой, но перспективный, и поэтому мы должны уважать нового предстоятеля», - сказал Филарет.

«Сегодня мы имеем статус митрополии, но наша цель достичь патриархата, и мы достигнем этого обязательно. Для этого надо объединить все украинское православие: чем скорее мы объединим все украинское православие в одну единую Украинскую православную церковь - тем скорее получим признание нашего статуса не митрополии, а патриархата», - отметил он, добавив, что это произойдет в будущем.

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Пока, по словам Филарета, нужно благодарить за митрополию и Вселенского патриарха Варфоломея, и президента Украины Петра Порошенко, и весь украинский народ, который хотел автокефалию.

«Мы будем молиться и просить Бога, чтобы он помог нам объединить украинское православие, и мы обязательно объединимся - другого пути у украинцев нет», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.