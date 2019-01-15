"Уверен на 100%": священник спрогнозировал переход большинства населения востока Украины в ПЦУ

Священник рассказал, что неоднократно, будучи на фронте, общался не только с военнослужащими, но и с местным населением.

Среди населения Донбасса все больше людей будет переходить в новую Православную церковь Украины, несмотря на традиционно сильные позиции Московского патриархата в регионе.

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Об этом рассказал священник ПЦУ Андрей Гуль, комментируя процесс формирования единой Украинской церкви, передает "Обозреватель".

"Запущен механизм – мы получили свою независимую поместную автокефальную церковь. Это уже необратимый процесс. И на востоке Украины, я уверен на 100%, большинство перейдет в единую поместную православную церковь", – заявил он.

Священник рассказал, что неоднократно, будучи на фронте, общался не только с военнослужащими, но и с местным населением.

"Там есть общины, которые были прихожанами Украинской церкви. Например, Мариуполь – много церквей, мой однокурсник там служит. Значительное количество людей приходит. Война показала, кто есть кто, обнаружила язвы. До войны такого раздела не было, этот вопрос был на поверхности. Не надо говорить, что на востоке все промосковские или "не такие", - подчеркнул он.

По словам Гуля, в ПЦУ "всех надо принимать, потому что мы все братья, все украинцы, живем на одной земле и эту землю любим".

"Мы понимаем, что годами и веками велась пропаганда в плане того, что мы не должны иметь свое государство, не должны иметь свою церковь. Мы понимаем, что если в одну точку все время бить, то будет там и трещина. Люди могут свое мнение изменить, но для этого нужно время, ведь предварительно годами велась эта политика", – заявил священник.