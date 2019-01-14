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Медики рассказали о состоянии здоровья спасенного в Карпатах лыжника

15:25, 14 января 2019
Общество
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Мужчина не нуждается в срочной транспортировке в Киев \ УНИАН

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Об этом сообщил главврач Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцина.

По его словам, состояние здоровья горнолыжника, которого транспортировали в больницу в пятницу, 11 января, стабильное, лечение имеет положительную тенденцию.

«Мужчина не нуждается в срочной транспортировке в Киев и дальнейшее лечение будет продолжаться в Ужгороде», - добавил главврач.

Он также уточнил, что пациент находится в ожоговом отделении, у него - обморожение пальцев нижних конечностей.

По информации Яцины, рядом с горнолыжником находится его жена.

Главврач добавил, что сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени пострадавший будет находиться в больнице.

Как сообщал УНИАН, указанный турист заблудился в районе горы Гимба Межгорского района Закарпатской области 6 января. Он был найден вечером 10 января. 11 января мужчину перевезли в Закарпатскую областную клиническую больницу им. А. Новака.

Всего в ночь на Рождество на горе Гимба заблудились пятеро туристов. Один из них был найден мертвым.

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Теги: #Карпаты#туристы