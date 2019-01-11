Как чувствует себя и выглядит найденный в Карпатах лыжник: в сети появилось фото из больницы

Найденный в Карпатах лыжник сейчас в больнице, под наблюдением медиков.

Лыжник Игорь Грищенко, которого после четырех дней поиска в Карпатах нашли вечером 10 января, обещал снова вернуться в горы. Мужчина хочет привезти в домик лесника, откуда его спасли, разные вещи, необходимые для туристов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

10 января пропавший близ горы Гымба турист Игорь Грищенко вышел на связь и сообщил спасателям, что находится в избушке лесника у реки на Боржавском хребте и чувствует себя хорошо.Впоследствии в этот же день МЧС нашли пропавшего туриста, он выглядел бодрым, улыбался и шутил.

Мужчину после спасения доставили в реанимацию в Свалявской райбольнице. Врачи диагностировали у него обморожение конечностей, но его состояние стабильное. Сейчас лыжника перевезли в Ужгородскую областную больницу, где им занимаются врачи ожогового центра.

Спасатели отмечают, что лыжник держался до последнего и смог выжить в экстремальных условиях высокогорья Карпат, ведь является хорошо подготовленным спортсменом.

"Сейчас мужчина благодарит своих спасителей и обещает, что обязательно еще приедет в Карпаты. Но уже для того, чтобы посетить домик, который приютил его, спасая от смерти. Киевлянин планирует привезти туда много разного товара, который пригодится другим туристам", – рассказали в ГСЧС.