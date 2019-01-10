Во Львове разоблачена группа полицейских, которые "крышевали" ромов на железнодорожном вокзале

По сведениям прокуратуры, злоумышленники завладели денежными средствами потерпевших на более чем 160 тыс. грн.

Во Львове уведомлены о подозрении девять полицейских, которые прикрывали систематическое совершение преступлений лицами ромской национальности на территории главного железнодорожного вокзала города.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области. Согласно сообщению, прокуратурой сообщено о подозрении девяти участникам организованной группы (созданной работниками полиции) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 ("кража, совершенная организованной группой"), ч. 1 ст. 364 ("злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса.

«В период с мая по август 2018 года полицейские организовали и прикрывали систематическое совершение преступлений лицами ромской национальности на территории главного железнодорожного вокзала города Львова. Злоумышленники завладели денежными средствами потерпевших в размере более 160 тысяч гривен. С целью сокрытия своей преступной деятельности постоянно меняли номера абонентов мобильной связи, а также для уменьшения количества жалоб граждан о совершенных кражи, организовали оставление карманными ворами документов пострадавших после их похищения в заранее условленном месте», - сообщили в прокуратуре.

За совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

По сведениям прокуратуры, в настоящее время в Галицкий районный суд направлено ходатайство об избрании участникам организованной группы меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по данному делу назначено на завтра, 11 января.