Янтарные старатели платят за "крышу" до 1000 долларов в сутки - журналист

За сутки беспрепятственной работы копатели янтаря платят местным стражам порядка 200-1000 долларов. Об этом в эфире "5 канала" сообщил журналист Денис Казанский.

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"Это очевидная система. Об этом говорят сами старатели, которых я снимал на видео, они давали нам интервью в масках. Они рассказывали откровенно, что они платят, прежде всего, милиции, а там уже дальше по этой уголовной вертикали деньги идут наверх. Люди называли цифры, они колеблются в разных местностях от двухсот долларов в сутки за одну помпу до тысячи. Они называют прямые имена тех, кто "крышует", кто "обилечивает", как это называется. Это, как правило, работники милиции. Они назвали конкретного работника по Клесовому, они показали его дом, шикарный дом. Как майор РУВД может иметь такое жилье в селе, где пять тысяч человек живет, мне непонятно. Это майор Заболотный, как они его мне назвали", – заявил он.

По словам Казанского, вышеупомянутый майор прошел аттестацию и в продолжает занимать соответствующую должность.

"Почти вся милиция, которая работала там по району, почти все, кто был, они и остались. Они прошли переаттестацию, остались там работать. Я уверен, что на Ривненщине и Житомирщине вообще в этих районах, где добывают янтарь, там настолько все пронизано коррупцией, что там нельзя вообще никого оставлять", - отметил журналист.

Напомним, в Ривненской области в результате столкновения с копателями янтаря, которое состоялось 30 марта в Сарненском районе, семеро правоохранителей попали в больницу.