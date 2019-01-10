Украинского политзаключенного Панова этапируют в российский Омск - родные

В российском Омске несколько колоний, в какую именно попадет украинский политзаключенный пока неизвестно.

Осужденного в Крыму по делу "украинских диверсантов" Евгения Панова этапируют в одну из колоний российского Омска.

Об этом сообщила мать Панова Вера Котелянец, пишет издание Крым.Реалии.

"После того, как его вывезли из Крыма, а это уже больше, чем месяц – у нас с ним нет никакой связи, и мы даже не знаем точно, где он. Но несколько недель назад нам удалось узнать, что Женя, скорее всего, этапируют в одну из колоний в Омске. Мы также точно знаем, что на сегодняшний день он уже проехал Оренбург, Челябинск и Тюмень. Я связалась с российскими правозащитниками и украинским консулом в Новосибирске, они пообещали, что по возможности будут отслеживать его перемещения и прибытие уже непосредственно в колонию. В Омске несколько колоний, к какую именно он попадет, я пока сказать не могу", - рассказала мать политзаключенного.

Перед этим брат Панова Игорь Котелянец сообщил, что конечным пунктом этапа украинца может стать колония в Омске.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО "Лефортово", а позже вернули в Крым.

Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины называют эти обвинения провокацией российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. 25 октября 2018 года Верховный суд России признал законным приговор Панову.