90% экспорта сыра из Украины пошли на российский рынок

Экспорт твердых сыров из Украины в 2008 году вырастет на 15% - с 67 до 77 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Совета директоров «Союза молочных предприятий» Вадим ЧАГАРОВСКИЙ в беседе с журналистами в ходе Всеукраинской конференции с международным участием «Молочный бизнес - 2008».

«В 2008 году экспорт сыров из Украины составит 77 тыс. тонн», - сказал В.ЧАГАРОВСКИЙ.

Он отметил, что экспорт будет осуществляться преимущественно в страны СНГ, Казахстан, Грузию и Россию. При этом он уточнил, что в 2007 году 90% экспорта сыров из Украины ушло на российский рынок.

«Мы не восстановили объемы, которые были до 2006 года (до введения запрета на поставки молочной продукции в РФ - УНИАН) и не восстановим в ближайшие 5 лет», - отметил В.ЧАГАРОВСКИЙ.

При этом, по информации эксперта, в 2008 году прогнозируется рост потребления твердых сыров на внутреннем рынке Украины - с 120 тыс. тонн до 125-126 тыс. тонн. По информации В.ЧАГАРОВСКОГО, рост потребления связан с ростом доходов потребителей.