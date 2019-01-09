Вика из «НеАнгелов» позировала в бикини на морозе (фото)

Виктория покрасовалась в купальнике на фоне заснеженного пейзажа.

Одна из участниц украинской группы «НеАнгелов» певица Виктория Смеюха восхитила сеть своей стройной фигурой.

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На своей страничке в соцсети, артистка поделилась снимком с морозного отдыха в Польше. Виктория покрасовалась в купальнике на фоне заснеженного пейзажа.

«Я обычно в январе «грею булки» в жарких странах, последние годы была — Кения, Таиланд, Занзибар, Гоа. В этот раз в Польше. Солнца и океана нет, но фото в купальнике обязано появиться! Не будем менять традиции!»,- так написала в сети певица и опубликовала серию фотографий.