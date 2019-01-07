Автокефальная ПЦУ вошла в семью православных церквей как равная со всеми другими - Епифаний

Митрополит Киевский и всея Украины обратился к верующим отвергать призывы к разжиганию розни или к насилию.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что автокефальная ПЦУ вошла в семью православных церквей как равная со всеми другими, но впереди еще много работы для ее укрепления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время рождественской литургии в Софийском соборе, первого богослужения после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

«Наша истинная Украинская православная церковь вошла в семью православных церквей как автокефальная, равная со всеми остальными. Вчера проведением совместной божественной литургии в кафедральном соборе святого Георгия Победоносца на Фанаре мы показали евхаристическое единство со вселенским православием, поэтому двери нашей единой поместной православной церкви открыты для всех, кто желает вместе в ней служить Богу и ее народу», - заявил он.

По словам Епифания, впереди еще много совместной работы для укрепления церкви.

«Впервую очередь должны и дальше возносить молитвы за церковь, за преодоление вражды и за приумножение любви», - добавил митрополит.

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«Мы сами должны отложить прошлые противостояния, отчуждения и вражду, ибо только через прощение друг друга мы сможем действительно утвердить единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь», - отметил Епифаний.

Митрополит Киевский и всея Украины обратился к верующим отвергать призывы к разжиганию розни или к насилию.

Как сообщал УНИАН, в Софийском соборе продолжается рождественская литургия, на которой демонстрируют томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В совместной молитве также участвуют президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, народные депутаты Украины, члены Кабинета министров Украины, украинская интеллигенция, капелланы и волонтеры.

6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.