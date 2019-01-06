Митрополит Епифаний: верим, что в 2019 году мы объединим все украинское православие

Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Рождеством и выразил надежду, что в этом году в Украине воцарится мир.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с Рождеством и выразил надежду, что в этом году в Украине воцарится мир.

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Текст поздравления обнародовала пресс-служба президента Украины.

«Мы празднуем не только эту большую радость прихода в мир Спасителя нашего, который пришел ради нашего спасения. Мы радуемся и возлагаем в дальнейшем нашу надежду на Бога и верим, что в будущем новом 2019 году, получив этот великий дар - признание автокефалии Украинской Православной Церкви, мы объединим все украинское православие вокруг киевского престола», - отметил Блаженнейший Епифаний.

«Мы верим в то, что в следующем году воцарится тот долгожданный мир в Украине: будет завершена война на востоке, мы вернем оккупированные территории, вернем Крым, и все у нас будет идти так, как мы этого хотим, ибо Господь засвидетельствовал это, способствуя и помогая нам в этом», - добавил он.