Украинцы в Стамбуле после подписания томоса спели колядку "Нова радість стала" (видео)

Вселенский патриарх Варфоломей в патриаршем храме в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ.

После подписания вселенским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины в храме святого Георгия в Стамбуле 5 января украинская делегация спела колядку "Нова радість стала". Трансляцию вел телеканал "Прямий".

Читайте такжеВарфоломей заверил, что Вселенский патриархат всегда будет на стороне ПЦУ

15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. В ходе собора избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины митрополита Епифания. Вселенский патриархат признал итоги собора и пригласил назначенного предстоятеля на Фанар 6 января 2019 года для вручения томоса.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей в патриаршем храме в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ.