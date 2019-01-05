Как проходила историческая церемония подписания томоса для ПЦУ в Стамбуле (фоторепортаж)
В турецком Стамбуле прошла церемония подписания Вселенским партриархом Варфоломеем томоса для Православной церкви Украины.
В субботу, 5 января, в храме Святого Георгия Победоносца на Фанаре прошел совместный молебен Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.
Читайте такжеВарфоломей заверил, что Вселенский патриархат всегда будет на стороне ПЦУ
После богослужения Святейший патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.