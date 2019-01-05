Как проходила историческая церемония подписания томоса для ПЦУ в Стамбуле (фоторепортаж)

После богослужения Святейший патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины.

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