Епифаний: верю, что через год мы получим единую сильную поместную ПЦУ

Епифаний высказал уверенность, что через год Украина получит единую сильную поместную ПЦУ, которая будет служить Богу и интересам народа.

Предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает, что через год в Украине сформируется единая сильная поместная ПЦУ.

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Об этом митрополит заявил в интервью "Немецкой волне". "Задают много вопросов, выставляют определенные хронологические рамки, "а что будет завтра, через месяц, через год". Я верю, что мы объединимся, что к нам придут те, кто сейчас, к сожалению, сомневаются, до конца не верит, ожидают томос, ожидают признания этого действия со стороны Константинополя и других православных церквей. Я верю в то, что через год мы получим единую сильную поместную ПЦУ, которая будет служить Богу и интересам нашего народа", - сказал митрополит.

Говоря о возможном визите в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея, предстоятель ПЦУ отметил, сам Патриарх ранее высказывал желание еще раз посетить Украину.

"Насколько мне известно, даже после подписания соответствующего соглашения на Фанаре, еще до Объединительного собора, сам Патриарх Варфоломей напрямую заявил, что он имеет желание снова, уже во второй раз, посетить православную Украину. А уже после получения томоса с моей стороны будет сделано приглашение Его Святейшеству в ближайшее время посетить Украину", - сказал Епифаний.

Как сообщал УНИАН, официальное подписание Томоса об автокефалии поместной Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем пройдет 5 января 2019 года, а 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию.