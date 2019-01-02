Топ-5 изменений, которые ожидают украинцев в январе (видео)

С началом 2019 года украинцев ожидают важные изменения. В январе установят новые цены на отопление и сигареты, а также правительство поднимет заработную плату.

С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата – она будет повышена с 3723 грн до 4173 грн.

Также повысили выплаты для военных пенсионеров - на 25%. Выросла минимальная пенсия для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет.

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С 1 января можно возвращать лекарства и медицинские изделия в аптеку.

С января повысили акциз на табачные изделия. Так стоимость пачки, в зависимости от класса, может увеличиться на 1-2 гривны.

С 1 января начинают действовать новые тарифы на тепло. Тарифы вырастут на 11% - 24% - в зависимости от региона.