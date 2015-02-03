В Краматорске одновременно проходят митинги за и против мобилизации (фоторепортаж)

Сначала его планировали провести в полдень, но потом время перенесли на 11.00 из-за того, что одновременно должен был собраться митинг за мобилизацию, передает 6264.com.ua.

Большую активность сначала проявили проукраински настроенные жители, которые выступают за мобилизацию. К 10.55 митингующих с украинскими флагами собралось больше, чем людей, которые выступают против мобилизации.

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Ближе к полудню количество участников митинга против мобилизации стало увеличиваться. Основные участники - агрессивно женщины, вступающие в полемику на повышенных тонах.

Охрану общественного порядка обеспечивает краматорская милиция, а проезжую часть возле военкомата перекрыли сотрудники ГАИ.

Между двумя сторонами митингующих произошла небольшая словесная перепалка. Но при каждой возможности эскалации конфликта вмешивается милиция, поэтому дальше слов споры не заходят.

Принимают участие в митинге также представители Правого сектора, общаясь с горожанами, высказывая свою позицию перед журналистами.

Участники проукраинский митинга развернули большое полотнище государственного флага.

К военкомату также подъехал и.о. начальника Краматорского горотдела милиции Сергей Кондрашенко. Поговорив с журналистами, главный милиционер города прошел в помещение военкомата.

В 11:50 краматорской милиции пришлось вмешаться: став стеной, правоохранители разделили митингующих.

В 12:00 противники мобилизации, объединив две группы, попытались подойти к военкомату, но военные и милиция им помешали.

К 12:30 количество людей стало уменьшаться. Из-за того, что проукраинский митинг уменьшился примерно втрое, противников мобилизации стало больше.

Ранее УНИАН сообщал, что повестки получили 78 тысяч украинцев - 46 тысяч уже направляются в войска.