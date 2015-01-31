Повестки получили 78 тысяч украинцев - 46 тысяч уже направляются в войска

Первый заместитель начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Владимир Талалай сообщил, что на сегодняшний день около 78 тысяч военнообязанных были оповещены о мобилизации, из них свыше 46 тысяч прошли медицинские осмотры и направляются в войска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время слушаний в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны на тему: “Пути повышения мотивации граждан к прохождению ими военной службы в составе подразделений, которые участвуют в антитеррористической операции на востоке Украины”.

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Говоря о четвертой очереди частичной мобилизации, Талалай напомнил, что в соответствии с решением СНБО, она будет проводиться в течение 90 суток, мобилизации подлежит свыше 60 тысяч человек.

Как напомнил Талалай, призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте до 60 лет, но в категории от 50 до 60 лет призываются исключительно добровольцы.

“Процесс мобилизации управляемый и обеспеченный”, - отметил он.

Талалай заметил, что с 28 января началась отправка мобилизованных в учебные заведения, учебные центры и на полигоны.

“Запасы вещевого имущества, расходных средств для боевого слаживания созданы. Также накапливаются запасы для проведения следующих очередей мобилизации”, - сказал он.

“На сегодняшний день около 78 тысяч военнообязанных оповещены, из них свыше 46 тысяч прошли медицинские осмотры и отправляются в войска”, - сказал он.

Также Талалай сообщил, что военкоматы ежедневно в среднем получают по 300 заявлений от граждан Украины, желающих быть добровольцами.

“И уже это число достигло 3 тысяч, которые отправлены для прохождения военной службы”, - сказал Талалай.

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Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней.

В целом в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.